Aeronave militar de EEUU se estrella con 6 personas a bordo

Accidente aeronave Osprey frente Japón

Confirmada una muerte tras rescate

Investigan causa del suceso

En un fatídico incidente frente a la costa sur de Japón, una nave militar estadounidense Osprey se estrelló el miércoles, llevando a bordo a seis personas.

La Guardia Costera de Japón confirmó la muerte de uno de los miembros de la tripulación rescatados en el océano tras el accidente, este miércoles 29 de noviembre.

Mientras que el estado y la situación de los otros cinco ocupantes no estaban claros de inmediato, según Kazuo Ogawa, portavoz de la Guardia Costera de Japón.

La causa del suceso aún no se había establecido con certeza, de acuerdo a la agencia de noticias de The Associated Press.

Esfuerzos de rescate y hallazgos

Inicialmente se informó que la tripulación contaba con ocho personas, pero el ejército estadounidense rectificó la cifra a seis más tarde, informó Ogawa.

La alerta sobre el accidente llegó a la Guardia Costera a través de un pesquero en las cercanías del lugar del suceso, frente a Yakushima, una isla al sur de Kagoshima.

Los esfuerzos de rescate desplegados por aviones y buques patrulla permitieron localizar a una persona, declarada más tarde fallecida en un hospital cercano.

Se hallaron restos de color gris que se presumen pertenecientes a la aeronave, así como una balsa salvavidas vacía, a aproximadamente un kilómetro de la costa oriental de Yakushima.