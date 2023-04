Adamari se pone fúrica por Piqué y defiende a Shakira

Piqué hizo fuertes declaraciones sobre el suicidio

Adamari estalló en su contra

La conductora saltó en defensa de la cantante colombiana

Adamari se pone fúrica por Piqué y sus palabras sobre el suicidio y defiende a Shakira. El exfutbolista español estalló durante una transmisión en vivo en el canal de Twitch de Gerard Romero. Y es que el exnovio de la cantante colombiana cuestionó a los internautas “¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?”.

Tras las fuertes declaraciones del exjugador de fútbol, Adamari López no dudo en saltar en defensa de Shakira, ya que al parecer, no se encontraba de acuerdo con las palabras del español. Por lo que la conductora arremetió contra Piqué durante el programa de ‘Hoy Día’.

Ahora, estas palabras llegaron hasta Adamari López, quién no dudo en arremeter en contra de Piqué durante el programa ‘Hoy Día’. “Uno tiene que ser coherente con las acciones y las palabras y él no es coherente porque en algún momento a lo mejor no tiró beef de la manera que hace Shakira”.