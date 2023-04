Piqué se queja de todo el odio masivo que ha recibido en redes sociales

En una reciente entrevista que circula en la cuenta del programa ‘El Gordo y La Flaca’ dentro de la plataforma de Instagram, Piqué fue cuestionado sobre los constantes ataques que recibe mediante las diferentes redes sociales desde que se dio a conocer su separación con Shakira.

“Mi expareja es latinoamericana y no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella y que dicen barbaridades miles, no me importan nada, de verdad, es cero, porque es que no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú… Están ahí, no tienen vida y por eso están ahí”, se quejó Piqué, ex de Shakira por casi 12 años.