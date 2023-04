Muere polémico árbitro mexicano

Joaquín Urrea falleció a los 80 años de edad

“Se murió el autor del mayor robo en la historia del fútbol”

Muere árbitro Joaquín Urrea. El mundo del fútbol mexicano se encuentra de luto por el sensible fallecimiento de un histórico del deporte más hermoso del mundo. Se trata del polémico árbitro que se ganó el odio de los aficionados por una final en donde dio de qué hablar y en los que muchos consideran un robo.

Se ha confirmado que el polémico ex árbitro Joaquín Urrea, perdió la vida este martes 5 de abril a los 80 años de edad, quien se ha ganado un nombre en la historia del fútbol mexicano, pero no por sus destacadas actuaciones. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Muere el árbitro mexicano Joaquín Urrea

El silbante es más recordado por haber pitado la final entre América y Pumas en la temporada 1984-1985, y desde ese encuentro fue considerado como “El padre de la rivalidad América vs Pumas”. Muchos aficionados llegaron a odiar al central, ya que consideran que favoreció a los azulcremas en aquella final.

Tras darse a conocer la sensible noticia, varios usuarios en las redes sociales reaccionaron ante la muerte del silbante mexicano y expresaron su dolor ante la terrible pérdida. El también ex árbitro Arturo Brizio Carter lamentó lo sucedido: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi querido amigo Joaquín Urrea, en paz descanse”, publicó en Twitter.