Adamari López indirectas: ¿Será que está celosa de Toni y Evelyn?

La boricua mencionó que sus videos no son para su ex prometido, si no que lo hace para divertir a sus seguidores, sin embargo, ellos no opinan lo mismo. Ya que, Ada comenzó a publicarlos cuando se supo de la relación de Toni y la influencer mexicana Evelyn Beltran.

“Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio. Nada es una pullita para nadie, es simplemente hacer contenido que divierta a la gente”, afirmó la que fuera actriz de la exitosa telenovela como “Amigas y rivales”. Archivado como: Adamari López indirectas