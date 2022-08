La ex de Toni Costa admite que las cosas ya no estaban bien

Muy seria y radiante como acostumbra, Adamari López le contó a la conductora de ‘Noches de Luz’, que había muchas cosas que no estaba dispuesta a tolerar en la relación: “Nosotros no estuvimos casados pero éramos un matrimonio, una pareja de 10 años… Yo tomé una decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar sin importar la parte externa la opinión pública, evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción”, comenzó diciendo.

Y continuó: “No me arrepiento de la decisión que tomé pero no quiere decir que no haya dolido tampoco, fue un proceso difícil, tenemos una hija en común a la que yo quiero mostrarle cómo en mi pensar deben ser las cosas para su mamá y quizás eso le sirva de ejemplo para cuando ella sea más grande y lo que ella quiera en la vida… entonces sí fue un momento difícil, si estaba haciendo algo que pudiera afectarle a la niña pero a la vez yo siendo fiel a algo que estaba sintiendo que no estaba correcto”, precisó Adamari López.