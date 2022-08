El youtuber recordó que una persona le comentó que Salvador Zerboni había hablado del accidente en el que perdió la vida su hermana Jenni Rivera el 9 de diciembre de 2012: “Él aseguró que no fue un accidente, sino que fue un atentado, y pues a mí me molestó”, expresó el productor musical, quien comentó que muchos seguidores de Zerboni lo defendieron ‘a capa y espada’.

Por medio de una transmisión en vivo en sus redes sociales , donde está cerca de llegar a los 200 mil suscriptores, Juan Rivera expresó que, sin contar a la actriz, y ganadora, Ivonne Montero, y a su ex cuñada Mayeli Alonso, así como a Niurka Marcos, no conocía a nadie más en La Casa de los Famosos.

“Mi hermana no está ahorita para defenderse y lo que están haciendo ahorita es correr un rumor que no es justo para la vida y el legado de Jenni Rivera. Creo que ella sufrió suficiente en la vida de abuso sexual, violencia doméstica y cosas muy feas para que todavía muera y la gente sienta la libertad de hablar tarugada y media” (Archivado como: Juan Rivera buscó a Salvador Zerboni para que aclare lo que dijo de su hermana Jenni).

A continuación, Juan Rivera afirmó que le pidió a la gente de Telemundo, en especial al productor Francisco Ponce, que lo dejaran entrar a La Casa de los Famosos y aclarar lo sucedido con Salvador Zerboni, pero no fue posible: “Me dijeron que no podían exponer a su talento a peligro”.

No quiere pelear con Salvador Zerboni, solo quiere que aclare las cosas

En otra parte de este video, que provocó todo tipo de reacciones entre los internautas, Juan Rivera quiso dejar en claro que él no quiere pelear con Salvador Zerboni, si no que quiere hablar con él para que el actor mexicano aclare las cosas respecto a todo lo que dijo de su hermana Jenni Rivera.

“Después, me comuniqué con el equipo de este individuo (refiriéndose a Zerboni) para ver cómo podíamos hablar… No me han dado respuesta”, dijo el youtuber, quien en ese justo momento adelantó que mostraría una imagen que no dejaría muy bien parado al segundo finalista de La Casa de los Famosos.