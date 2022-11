¿ES LA PRIMERA CONFIRMADA PARA LA CASA DE LOS FAMOSOS 3? Adamari 'no se salva' ¿y ahora tiene que cumplir órdenes de su empresa Telemundo?

El ex de Laura Bozzo sería el más confirmado hasta el momento, sin embargo, en Telemundo o algún programa oficial de la cadena no se ha difundido aún quienes estarán, pero se dice que pudieran ser personajes por demás polémicos que ayuden a que La Casa de los Famosos 3 tenga un éxito arrollador.

Diversos medios de comunicación como ‘ La Opinión ‘, ‘ People en Español ‘ y ‘ El Diario de NY ‘, han hecho eco de que el ex de Laura Bozzo, Christian Suárez se atrevió a poner una fotografía en donde supuestamente confirma a todos los integrantes del reality show de Telemundo en su tercera temporada y entre ellos se evidencia a Adamari López.

Pero aunque Toni Costa estuvo en la segunda temporada, que lo alejó por casi cuatro meses de su hija Alaïa, eso no quiere decir que Adamari López haya aceptado hacer lo mismo, pero por fin se terminaron las especulaciones y tras la salida de muchos de sus compañeros de ‘Hoy Día’, ¿será que el programa sale del aire y ella va directa al reality show?

La gran pregunta del millón: ¿Adamari López se separará de su hija Alaïa por casi cuatro meses para irse al reality show y luchar por el premio de miles de dólares? La verdad es que no será sería… Ni Telemundo la invitó a formar parte, ni ella aceptaría, según se puede confirmar en varios medios de comunicación.

La respuesta de Adamari López a participar en ‘La Casa de los Famosos 3’

Aparentemente, la razón principal por la que Adamari López no estaría en La Casa de los Famosos 3 es precisamente su hija Alaïa: “Estar lejos de mi hija no es opción para mí”, comentó tajante y además de que ese tipo de programas no son opciones de trabajo para ella, pues se inclina más por la conducción y la actuación.

Por si fuera poco, en el show matutino de ‘Hoy Día’, se vienen más cambios de estructura del programa, así como ingreso de nuevos conductores que harán mancuerna con Adamari López y Nacho Lozano que fueron de los pocos que lograron salvarse del recorte de personal que hubo en la empresa Telemundo.