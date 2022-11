La mujer de Jack Flint no dio detalles de cómo murió su esposo, pues sólo escribió: “Las personas no deberíamos de sentir este dolor. Mi corazón ha desaparecido y yo realmente lo necesito a mi lado. Ya no aguanto más. Lo necesito aquí conmigo”, finalizó su devastador mensaje, pero uno de los amigos del músico dio a entender qué sucedió con él.

¿Cuál fue la causa de muerte?

La causa de muerte de Jack Flint no ha sido determinada aunque pudiera haberse tratado de un paro respiratorio dadas las condiciones en que el amigo del músico aseguró que había fallecido, durmiendo… Tenía un futuro brillante en el mundo de la música country y miles de fanáticos lo extrañarán.

Jack Flint lanzó tres álbumes de estudio, el primero en 2016 llamado ‘I’m Not Okay’, el segundo dos años después titulado ‘Live and Not OK’, así como el último en 2020, además de ser conocido por varias canciones como ‘Cowtown’, ‘Long Road Back Home’ y ‘What’s Your Name’. Que en paz descanse.