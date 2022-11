Con coqueteos, tiernas reacciones, mucho contacto físico, pudiéramos estar hablando de que la intérprete de ‘Pies Descalzos’, está disfrutando de su soltería y por supuesto ¿a quién le viene mal un apuesto joven surfista? Y más considerando que su ex Piqué, la abandonó por alguien 20 años menor, como Clara Chía.

Y es que Jordin Martin, paparazzi que por varios años ha estado al pendiente de los movimientos de Shakira y Piqué en España continúa sacando exclusivas sobre la ex pareja y en esta ocasión pudo captar cómo la de Colombia viajó a una playa para hacer surf pero no sola, sino con sus hijos Milán y Sasha… pero el instructor es el que se robó las miradas.

Shakira está viviendo una de las etapas más difíciles pero su imagen no corresponde a estar devastada o sufriendo por su separación de Gerard Piqué, al contrario, se ve más regia, contenta, en su mejor momento físico y ahora se puede saber el por qué… pues las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’ captaron a la cantante muy bien acompañada.

Las imágenes presentadas por el show de espectáculos dan cuenta de cómo Shakira ayuda a su instructor a ponerse el traje, se sostiene en su brazo, él la cuida y la protege e incluso le toma fotografías a sus hijos, por lo que esa ‘relación’ pudiera dar para un romance en un futuro no muy lejano, según comentó el paparazzi Jordi Martin.

Los comentarios de la gente sentenciaron: “Ahora Shak no puede estar feliz porque ya dicen que se enamoró de ese chico, solo es su entrenador”, “Si la respeta y la trata bien. El amor se gana no se regala. La acción en práctica”, “Que rico, que viva, mucho viveeee Shaki”, “Para darle clases en tierra firme”, “si Shakira se hace acompañar de sus hijos y su hermano, para nada puedo creer que ande de romance”, “Ya dejen q Shakira viva su proceso de separación”.

Lo que mucha gente anhelaba por fin se está cumpliendo y es que los españoles tienen furia de lo que Piqué le hizo a Shakira con Clara Chía, por lo que están extasiados de que posiblemente la colombiana le esté por pagar con la misma moneda, con un apuesto joven y más guapo que el ex futbolista padre de sus hijos.

La colombiana está por cerrar el año más difícil de su vida

Medios de comunicación como ‘El Diario 24‘, ‘La Nación‘ y ‘Tolima Stereo‘, dan cuenta de que Shakira está enfocada en que su padre se mejore de su salud, además de trabajar en la mudanza a Miami con sus hijos Milán y Sasha para poder echar a andar sus proyectos musicales y regresar de lleno a la música y sacar un nuevo disco.

Sin embargo también trascendió que le prohibió a Piqué, no en una de sus cláusulas del convenio que realizaron, sino a palabra expresa en la reunión que tuvieron cara a cara, que el ex futbolista se atreva a mudarse a Miami con Clara Chía, pues eso no lo va a permitir por todo el daño que le causó a ella la relación que sostiene con la chica. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ‘EL GORDO Y LA FLACA’ SOBRE SHAKIRA Y SU INSTRUCTOR DE SURF. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.