Nuevo escándalo en el mundo del espectáculo

Adam Levine, vocalista de Maroon 5, le habría sido infiel a su esposa, Behati Prinsloo

La modelo Sumner Stroh deja muy mal parado al cantante estadounidense

¡Qué descaro! Por si faltara un escándalo más en el mundo del espectáculo, se dio a conocer que Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, le habría sido infiel a su esposa, Behati Prinsloo, con la modelo Sumner Stroh, quien dejó muy mal parado al cantante estadounidense revelando detalles que nadie se hubiera imaginado.

De acuerdo con información del portal The Cut, en un video de TikTok publicado por Sumner, el cantante (a quien se le recuerda por interpretar temas como This love, Shw will be loved y Moves like Jagger), le envió un mensaje privado recientemente para preguntarle sí podía llamar a su nueva bebé “Sumner” en su honor, pero eso no sería todo.

La modelo asegura que tuvo una aventura con Adam Levine

En este mismo video, el cual hasta el momento tiene más de 7 millones de reproducciones, la modelo asegura que tuvo una aventura con “un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”, a quien luego nombra como el cantante de Maroon 5, Adam Levine, quien está casado y comparte dos hijos con Behati Prinsloo, Dusty Rose y Gio Grace.

También, Sumner dijo que cuando comenzaron a salir, ella era “joven”, “ingenua” y “fácilmente manipulable”: “Francamente, me siento explotada”, expresó la joven, quien hoy en día tiene 23 años de edad, mientras que el cantante cumplió en marzo pasado 43 años de edad (Archivado como: Adam Levine, vocalista de Maroon 5, le habría sido infiel a su esposa con modelo).