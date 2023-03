El actor Ignacio López Tarso se encuentra en estado crítico de salud

Por otro lado y continuando con la primera fuente, asegura que Ignacio López ya no puede comer ni hablar, por lo que lamentablemente cada vez más el actor está dejando de responder al tratamiento, pues además de la neumonía, el actor también lucha contra la insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar que padece.

Hijo del actor afirma que Ignacio escucha Vivaldi y su familia está presente con él

Además, su hijo declaró que se encuentra con su padre en todo momento, Juan Ignacio afirmó que para tranquilizar a su padre le pone melodías de Vivaldi para que descanse, además, aseguró que la familia del actor se encuentra con él en estos tiempos duros.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”, añadió Juan Ignacio Aranda, quien también señaló que la familia se encuentra apoyando a su padre. Archivado como: ignacio lópez tarso salud.