Los 5 videojuegos deportivos más esperados del 2023

Uno de los títulos más esperados por los fanáticos es WWE 2K23, el nuevo videojuego y secuela anual de la franquicia de lucha libre estará disponible a partir del 17 de Marzo para las plataformas de PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC.

Uno de los deportes preferidos por los fanáticos, el baseball, por su parte, un juego que mantiene con mucho “hype” a sus fanáticos es nada más ni nada menos que la entrega anual de MLB: The Show 23, el cual saldrá para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y Nintendo Switch el 28 de Marzo de 2023.

Videojuegos deportivos más esperados del 2023: Madden 24

Un clásico más de los deportes se hace presente, esta vez en su edición del 2024, sin embargo, a pesar que la desarrolladora Electronic Arts ya confirmó que existirá una siguiente entrega y secuela del “Madden 23”, puede que sea la última vez que conozcan al juego como lo es.

Esto debido a que su antecesor, Madden 23, no tuvo tantas ventas como se esperaba, por lo que si no es la excepción con la entrega de 2024, la desarrolladora se planteará en cambiar nuevas estrategias y mecánicas a modo de un “rediseño” del juego, no hay mucha información acerca de este título, sin embargo se rumora que para finales de este año el videojuego termine por salir en consolas de nueva generación.