Actor de El Juego del Calamar pierde sus extremidades

«Estaba en estado de shock. En ese momento no me dolía, pero había mucha sangre», contó.

«De modo que me destrozó la parte superior del dedo gordo y del segundo dedo», sorprendentemente, Geoffrey no sintió nada.

Operación de reconstrucción

El actor estadounidense ha contado que aún tendrá que pasar por otro procedimiento para que pueda estar completamente sanado.

Una segunda operación buscará reconstruir el par de extremidades afectadas.

«Los médicos me han dicho que tengo suerte de estar vivo, pero no me siento afortunado. Casi me mata una motosierra», expresó Giuliano.

Geoffrey se encuentra muy afectado por el accidente que vivió y es que el asegura que llegó a creer que no sobreviviría.