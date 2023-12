Por una foto de Despierta América, Alejandra Espinoza y su esposo e hijo son humillados

Por medio de una fotografía, los seguidores del famoso programa de espectáculos no dudaron en destacar el aspecto físico de la conductora.

No es la primera vez que la mexicana se enfrenta a las burlas por medio de redes sociales, puesto que su aspecto físico ha causado controversia.

Esto ocurrió después de que la cuenta oficial de Despierta América compartió una foto de la familia, y los seguidores no dudaron en comentar.

«Bendito, ya Aníbal no tiene de dónde agarrar (…) esto es todo huesos», «Es muy linda, pero esta anoréxica, muy flaca», destacaron en la imagen.

Pero, dejando a un lado la imagen de la familia, los internautas no dudaron en destacar que el esposo de la cantante ya no la vería ‘atractiva’ por su figura.

«Está anoréxica esta mujer», «Qué fea se ve», «¡Estás enferma esta mujer! Ya se nota que no están bien», destacaron los comentarios en el post.

No es la primera vez que Alejandra Espinoza enfrenta este tipo de situaciones en las redes sociales, en meses pasados enfrentó cuestionamientos por su figura.

¿Qué dijo Alejandra Espinoza?

Alejandra Espinoza, declaró en meses pasados que se encuentra muy bien de salud y su figura tan delgada se debe al constante ejercicio que hace. PARA VER FOTO DA CLIC AQUÍ.

«En verdad estoy muy bien de salud gracias a Dios.», señaló la presentadora mexicana, en medio de la controversia que se desató.

«Hago ejercicio, como saludable y este es mi resultado, puede que no le guste a todo el mundo», anunció Alejandra Espinoza en redes sociales.

«Pero no puedo andar por la vida complaciendo a todos porque si no sería esclava de lo que dicen y así no se puede vivir», señaló Alejandra Espinoza.