La actriz mexicana aparece en la entrega de los Premios Ariel

¡Yalitza Aparicio es atacada nuevamente por su excéntrico vestido!

La actriz de ‘Roma’ habla de sus próximos proyectos cinematográficos

Yalitza Aparicio excéntrico vestido. Yalitza apareció sorpresivamente en la entrega de los Premios Ariel, los cuales se encargan de otorgarle premios a las mejores producciones mexicanas del año, y la actriz de la película ‘Roma’ no pasó desapercibida el día de ayer tras aparecer luciendo irreconocible.

Sin embargo y como lamentablemente es de costumbre, muchas críticas le hicieron a la maestra de pre-escolar tras aparecer luciendo un vestido bastante excéntrico y como nunca antes se le había visto, pues acaparó toda la atención y las miradas en la alfombra roja.

Critican el vestido de Yalitza Aparicio

Pese a que la actriz de origen oaxaqueño ya ha dejado en claro más de una vez que las críticas hacia su físico y hacia su persona no le importan, esto no detiene a la gente que la critica cada que puede. Pues el día de ayer lució un vestido rosa con encaje negro que se robó la mirada de todos.

“¡Es un orgullo para México! En otras ocasiones le he visto otros vestidos muy bonitos, este no me gustó, pero si a ella sí y es feliz, pues que nos debe de importar a nosotros”, “Qué vestido tan feo, de la moda lo que te acomoda”, “Ella es hermosa, representa a la gente nativa y orgullosa de la zona centro y sur de México”, “Wow con la evolución de estilo de esta mujer”, resaltan algunos comentarios. Archivado como: Yalitza Aparicio excéntrico vestido