Viuda de Julián Figueroa aclara si él mandó un mensaje antes de morir

La polémica se originó luego de que una amiga del cantante señalada como Mariela Navarro, dijera que Julián le envió múltiples mensajes de texto momentos antes de perder la vida, quien se disculpó con él por supuestamente no haberle contestado.

Imelda comentó lo siguiente: “Nada de eso es cierto, yo no sé de dónde sacan esas historias, supe que un video se viralizó de una chica que decía que Julián era muy amigo de ella y que le había marcado”.

Tras haber mostrado su enojo por los supuestos rumores, la viuda de Julián salió a desmentir completamente la veracidad de dichos mensajes, cuestionando a las personas diciendo que no sabe de dónde sacan dichas declaraciones.

La amiga de Julián aseguró que si le hubiera contestado, no hubiera muerto

Imelda desmintió completamente la llamada o mensajes hacia Mariela Navarro, señalando que ella era una amiga de Julián de la universidad, por otro lado, según Mariela, si ella le hubiera contestado dicha llamada, Julián no hubiera muerto.

“Decía que Julián era muy amigo de ella y que le había marcado, y que ella como no le contestó, que tal vez si le hubiera contestado la llamada no estaría en esa situación, pero la verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, él estaba en la universidad y esa chica estaba en la universidad también”.