Rompe el silencio

De igual manera, mencionó que la familia no se encuentra dividida y que siempre permanecerán unidos apoyando todos por igual, en un momento tan difícil por la muerte de un ser querido. “Yo no tengo diferencias con nadie”, dijo ante los medios de comunicación, sobre la unión de su familia.

Sobre los rumores de un supuesto testamento que había dejado Julián Figueroa, ante esto Federico reveló que no sabía esa información con exactitud, sin embargo, no cree que su sobrino haya planeado ese documento, debido a que su muerte fue inesperada: “No, no sabría decirte. No creo, la verdad, no creo” dijo. Archivado como: Tío Julián Figueroa testamento