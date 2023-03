LE NOTAN ALGO A KIMBERLY FLORES EN SU VIENTRE La esposa de Edwin Luna se destapó el abdomen pero confirmó sospechas: "Ese abdomen no es de gym" (FOTOS)

¿Será que la esposa de Edwin Luna ya se sobre entrenó? Y es que el cuerpo de la guatemalteca nunca había sido puesto en duda hasta hoy que decidió descubrir el abdomen y es evidente que de no ser porque se dedica al entretenimiento, mucha gente que no la conociera pensaría que es hasta una luchadora profesional.

Kimberly Flores ¿se hizo algo en el abdomen?

La cuenta de Instagram ‘La Mesa Caliente’ reprodujo las imágenes de Kimberly Flores y por lo mismo las críticas no se hicieron esperar para la guatemalteca por su físico: “Ese abdomen no es de un gym no no noooo. Ni se parece a Kimberly. Pensé que era otra uff”, “Mujeres por Dios quiéranse un poco no traten de ser otra persona. No sean tan vanidosas. Dejen un poco la vanidad de las cirugías. Mira esta mujer cuando estubo en lcdlf, se veía bonita. Estaba quizás operada pero se veía bien. Pero ahora es como otra persona uff”.

Y apenas comenzaban a lloverle críticas: “Cirugía de abdomen, nariz, busto, trasero, dientes y el cerebro y pies para cuando?”, “No lo sé, parece operada”, “Operadísima”, “Creo que abusó de las cirugías creo que el exceso no se ve bien mi opinión que nadie me pidió”, “pobre mujer se ve que no es feliz”, “La cirugía de los cuadros, súper dolorosa, sufren por gusto, que afán, que sigue? Las piernas zambas? Tiene las patas chuecas”.