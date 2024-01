Vieira Vidente predice gran terremoto en Los Ángeles (VIDEO)

«Muchos de ustedes me dijeron ‘Viera, ¿qué va a pasar con Los Ángeles, será que la Falla de San Andrés está por venir?'», inició la vidente.

Afirmó que los últimos temblores que se han producido en Los Ángeles no están relacionados con la Falla de San Andrés.

«No lo siento así, no lo veo así… ‘El puente’, una mujer con un hombre abajo buscando refugio, pero no siento que es por el puente», argumentó.

«Lo que está pasando en este momento, los temblores en Los Ángeles, no tienen que ver con la Falla de San Andrés», aseguró la psíquica.

La carta de ‘El Diablo’ está presente ante sismos

Agregó que muchos de sus seguidores han dicho que: «La Tierra se va a abrir y que nos vamos a quedar sin nada y hasta las personas quedaremos bajo tierra».

Ante dichas especulaciones la psíquica respondió que: «Eso no es así, les pido que se calmen. Ahora quiero decirles en estos momentos Los Ángeles tienen el Dios en la boca».

«Tengo para decirles no es que esté haciendo esta lectura negativa, no voy a hablar mentira, aquí las cartas me están diciendo que esto apenas comienza», reveló.

«Sí va a haber más temblores en Los Ángeles, con esto se los digo todo, aquí me sale el diablo y va a hacer de las suyas, se van a estar moviendo dos que tres plaquitas», dijo.