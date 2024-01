7 reflexiones de la Biblia para el 2024

Amor y su manifestación

5. El Poder Transformador del Amor: 1 Corintios 13:4-7: «El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso».

«No se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.»

En un mundo dividido por diferencias y conflictos, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa para la transformación.

1 Corintios 13:4-7 nos ofrece una guía clara sobre cómo manifestar el amor en nuestras vidas diarias. En el 2024, comprometámonos a practicar un amor incondicional.