Viera Vidente revela algo que ‘escalofriante’ está por suceder

La tarotista comparte su predicción del mes de marzo

¿Qué es lo que dicen las cartas del Tarot?

Viera Vidente predicciones marzo. La reconocida psíquica Viera Vidente, comparte nuevas predicciones para este mes de marzo, en donde sorprende lo que las cartas del Tarot le revelaron para el tercer mes del año. La clarividente revela que algo está por suceder en los próximos días, por lo que advierte a todos sus seguidores en redes sociales.

Fue a través de su cuenta de YouTube donde la vidente compartió un nuevo video donde revela sus predicciones para este nuevo mes que se aproxima. Actualmente, la psíquica cuenta con más de un millón de suscriptores en su cuenta oficial, convirtiéndola en una de las videntes más populares de Latinoamérica.

Viera Vidente lanza sus predicciones de marzo

Al comienzo del video, Viera Vidente comparte qué estará diciendo sus predicciones para este mes de marzo que comenzará la próxima semana. Luego asegura que cada palabra que menciona en sus redes sociales, son con mucho respeto y sin faltarle el respeto a nadie y mucho menos a sus seguidores.

“Antes del intro dije mes tres, un mes muy fuerte, que Dios los ayude porque es un mes muy fuerte”, dijo antes de sacar sus cartas en el clip. “Hay ciertos números que no me gustan, no es tanto que no me guste, sino que es por la religión, de que no es muy bueno como lo es el 9, lo que es el 11 y 12, el 4, el 3, ni el 2, no es tan bueno”, mencionó Viera.