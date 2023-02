Salvador Zerboni habló de su experiencia en “¿Quién es la Máscara?”

Él interpretó al “Doctor Veneno” en el programa

Habló de su relación con Laura Bozzo y del comentario que dijo Daniella Navarro Salvador Zerboni tuvo una entrevista en exclusiva con MundoNow, la cual abordó temas bastante interesantes, por una parte habló de cómo fue haber participado en el exitoso programa de Univisión, ¿Quién es la Máscara?” y recalcó cómo está su relación con Laura Bozzo y Daniella Navarro ante el humillante comentario que recibió. El actor de telenovelas nacido en la Ciudad de México participó en el concurso por parte de Univisión, “¿Quién es la Máscara?”, donde interpretó y dio vida al “Doctor Veneno”, uno de los antagonistas rebeldes del programa de canto. Salvador Zerboni habló sobre ¿Quién es la Máscara? Detrás de ese traje al estilo “villano”, se encontraba Salvador Zerboni, quien fue uno de los eliminados del concurso gracias a que descubrieron su identidad, el actor se despidió del concurso y mostró su agradecimiento a la cadena además de presumir la gran producción que se logró durante los programas, Zerboni dijo a MundoNow. “Todo fue producción mía, invento, creación mía, lo cual creo que está muy chistoso y llegamos a la cabeza y sonrisas de todo el público, porque el Doctor Veneno cuando llegó con estruendo, luces, ruido, creando polémica en el escenario, me encantó, me gustó mucho y estoy orgulloso de la gente”, declaró el actor.

¿Qué pistas lo delataron y cómo fue su experiencia cantando? Se le cuestionó al actor acerca de qué pistas creen que lo delataron a lo que dijo: “Yo creo que sí hubo varias pistas buenas para saber quién era, bueno, el tono de mi voz no es muy difícil de adivinar entonces la gente que me sigue adivinaron quién era, rápidamente desde el segundo programa veía que tenían idea, veía en redes, no podía comentar nada pero estoy muy contento y orgulloso del programa”. Por otro lado, Zerboni agregó que se sintió muy cómodo y no tuvo inseguridad a la hora de interpretar, el actor agregó: “Me sentí muy cómodo, fíjate, no tuve el miedo al ridículo, sé que no canto profesionalmente sin embargo creo que encontré un punto medio y pude interpretar una canción muy divertida con poco de improvisación y a la gente le gustó que es lo importante”.

Salvador Zerboni habla acerca de su relación con Laura Bozzo En la entrevista el actor recordó viejos tiempos cuando estuvo en los realities de “Cuatro Elementos” y “La Casa de los Famosos”, este último muy polémico, Zerboni recordó la etapa de este último programa quien anteriormente para otros medios había afirmado que Bozzo fue “un dolor de cabeza” para él. Sebastián dijo esto de Laura Bozzo: “Pues más le vale que hable bien de mí, ¿no? (en tono de burla), después de haber cargado la cruz en un viacrucis, me costó trabajo y fue complicado pero no hay nada que hablar, todo estuvo grabado, pero gracias a ella pudo salir una mejor versión de Sebastián Zerboni, al día de hoy hablo con ella, nos hablamos, nos respetamos y pues bueno, mínimo ya no me grita como lo hacía adentro, mi querida Lau”. Archivado como: salvador zerboni mundonow.

El actor habló de su situación con Daniella Navarro Una persona con la que tuvo una disputa el actor Sebastián Zerboni, fue Daniella Navarro, ambos cuando estaban en el reality de “La Casa de los Famosos”, pues la actriz venezolana aseguró y cuestionó al actor diciendo que “su tamaño va con su varonilidad”, según informa “Con Permiso” de Unicable, quienes citaron un pequeño video publicado en Instagram. Tras la declaración de la venezolana, el actor dijo en la entrevista con MundoNow lo siguiente: “Mira, no hay mucho que opinar, simplemente predije buena onda como lo hice allá adentro, se hablan las cosas en la cara, pero ya opinar personalmente de ella, no hay nada qué decir, yo me dediqué a ensayar el Doctor Veneno mientras ellos se encargaban de… no lo sé, casare o divorciarse, no sé lo que hagan, me expresé como tuve allá adentro y aquí, puras buenas vibras”. Archivado como: salvador zerboni mundonow.

