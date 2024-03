Vieira Vidente detecta rostro ‘maligno’ en la luna

La astróloga hispana, no dudó en señalar lo que podría pasar en los próximos meses del año debido a la ‘señal’ que dieron en el astro.

«Muchos andan diciendo por ahí que es la cara del diablo [en la luna], honestamente yo miré bien y sentí que no era lo que me estaban diciendo», destacó.

Con su vasta experiencia en astrología y habilidades psíquicas, Vieira no tardó en adentrarse en la interpretación de este sorprendente suceso celestial.

«Miren mis amores, respetando cada quien su creencia, hay personas que especulan que es la imagen del diablo. Que ese rostro es el rostro maligno, yo veo un rostro bonito, no enojado», sentenció.

Según sus palabras, este fenómeno no es simplemente un espectáculo astronómico, sino un mensaje divino con profundas implicaciones para la humanidad.

¿Se acercan dificultades para la humanidad?

La vidente advierte que eventos catastróficos podrían estar acechando a la tierra en un futuro cercano.

«En el rostro que yo, que yo miré, es diferente. Habrá señales angelicales, no demoniacas. Esta vez yo no puedo decir lo que yo no veo, al contrario, esta imagen es ancestral», destacó.

Su tono grave y serio refleja la gravedad de sus pronósticos, que incluyen desastres naturales y crisis de proporciones monumentales.

«¿Por qué y para qué? Para que veamos porque vienen cosas muy difíciles», anunció la famosa astróloga en su perfil de YouTube.