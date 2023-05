Siendo una de las personas más importantes en el espectáculo en México, Maribel ha regresado a los escenarios, sin embargo la vidente Jessica Esotérica reveló para la revista Tv Notas, que no todo es como lo vemos en las redes sociales, y que incluso teme lo peor para la famosa.

Al parecer no todo es color de rosa en la vida de la famosa, pues unas recientes declaraciones hechas por la vidente Jessica Esotérica, están dando mucho de qué hablar y levantando la preocupación entre los fans de Maribel Guardia. «No se necesita ser psíquico para saber que esa mujer está hecha polvo», comenzó diciendo.

«Como que había una pre-preparación, que obvio, no hay preparación para el dolor de perder a un hijo, siempre va a ser así, los padres preparan a los hijos para su muerte, pero un padre jamás se prepara para enterrar a un hijo. Yo estoy casi segura que Maribel ya sabía cuál iba a ser el final de su hijo», reveló.

Jessica Esotérica revela lo inesperado sobre Maribel Guardia: Al borde del llanto, Maribel agradeció los regalos que los fans le han hecho

Hace unos cuántos días, Maribel Guardia completamente conmocionada y al borde de las lágrimas, no se cansó de agradecerle a sus fanáticos por consentirla con regalos día con día «Gracias a todas que me han dado regalos de mi hijo que híjoles, me emocionan mucho», dijo conteniendo el llanto.

El pasado 9 de abril, Maribel Guardia afrontó quizás la prueba más dolorosa que la vida le ha puesto. Julián Figueroa fue reportado sin vida en su casa, en donde la actriz contó en aquel momento, que recibió una desgarradora llamada en donde le dieron a conocer dicha noticia.