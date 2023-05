Y es que era por demás evidente que la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ estaba postergando la boda pues recibió anillo desde principios de 2022 y sus planes era casarse a finales de ese mismo año lo que causó alarmas en la gente al ver que no sucedía y encima, que dejó de publicar fotos junto a Vicente Saavedra en Instagram … lo que deja ver una vez más que el ventilar una relación en redes sociales quizá no es tan buena idea al momento de un rompimiento.

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ ya tenía casi todo listo para la boda

Por meses, Clarissa Molina estuvo cargando con su anillo de compromiso y planeando lo que sería uno de los días más felices de su vida, y se llegó a decir que incluso con casi ya todo listo para la boda, ella decidió cancelar todo, sin embargo, no quedó claro quién rompió con quien y cuál fue el poderoso motivo para que rompieran.

En la página de Instagram de Chamonic se puede leer que aparentemente Vicente Saavedra ya estaría saliendo con alguien más: «Me dicen que Clarissa Molina habría puesto fin a su compromiso (matrimonial) con Vicente Saavedra productor musical y Manager de artistas entre ellos Ozuna… es una pena porque ella se veía muy enamorada al igual que él en un principio no se sabe realmente qué pasó, ni creo que sepamos pero es triste siempre una separación. Aunque esto se veía venir después de posponer 3 veces su boda y otro detalle que me contaron es que él ya estaría conociendo a alguien más, así que esto ya tiene tiempo terminado, a mi no me crean !!», aseguró la dueña de dicha cuenta de espectáculos.