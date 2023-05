Galilea Montijo y su novio han sido tema de conversación durante los últimos días desde que la conductora de ‘Hoy’ fuera captada infraganti desde la playa con una actitud ‘comprometedora’ en la que ya no puede negar que a semanas de anunciar su separación con su ex marido Fernando Reina, estrena una nueva relación .

Galilea Montijo su novio: Para ella lo más importante es su hijo

Ante la insistencia de sus compañeros, Galilea Montijo les siguió el juego y no hizo declaraciones en tono serio, pues todo fue tomado a broma: «Ay qué gachos, si me divorcié no me capé», aseguró mientras todos se reían y le comentaban «Haz lo que tú quieras mientras seas feliz», y ella respondió «¿Me firmaron el memo?»… a mi lo único que me interesa es mi chiquillo», dijo más seria.

La cuenta de Twitter ‘Lo más viral’ fue donde se publicó el corto video de lo que dijo la morena y los comentarios de la gente no se hicieron esperar: «Menos mal que la damita es bien decente!», «Qué horrible look», «Siempre ha sido bien facilita», «Qué buena manera de manejar el chisme», «Entre broma y broma», escribieron varias personas.