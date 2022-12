Sin embargo, muchos no saben con exactitud qué es un vórtice polar, incluso en las redes sociales algunos usuarios mencionan sobre una nevada. Pero la caída de nieve, no es la definición de este fenómeno que llegará al estado en las próximas horas, uno de los expertos en clima explica qué es lo que aproxima.

Vórtice polar Texas: “Afectará gran parte del país antes de la víspera de Navidad”

De acuerdo a la explicación que presenta la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el vórtice polar no siempre influye en el clima invernal en latitudes medias (en este caso entre 30° y 60° norte). No obstante, cuando lo hace, los efectos pueden ser extremos.

Incluso el National Weather Service (NWS) de los Estados Unidos señala en sus redes sociales que: “se pronostica que un significativo sistema de tormentas afectará gran parte del país antes de la víspera de Navidad. Incluyendo fuertes lluvias, nevadas y ráfagas de viento”. Archivado como: Vórtice polar Texas