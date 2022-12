La última selfie que se tomó Naya Rivera antes de desaparecer (FOTOS)

La última fotografía de Naya

El hijo de Naya fue encontrado durmiendo en el bote con un salvavidas puesto pero con vida. En ese momento, se confirmó la noticia de que la joven actriz había sufrido un accidente al momento de nadar, pues nunca regresó con su pequeño.

Las fotografías del incidente se volvieron virales inmediatamente, pues miles de fanáticos acudieron a su cuenta de Instagram a recordar los últimos momentos en los que Maya estaba con vida y estaba abrazando y queriendo a su pequeño “Just the two of us”, es la descripción de su última foto junto a su hijo. Archivado como: La última selfie que se tomó Naya Rivera