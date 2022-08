Pese a que no ha sido muy querida por sus compañeros, la artista de 48 años de edad se las ha ingeniado para llegar a esta instancia del reality de Telemundo y también para ganar el privilegio de ser la líder de la semana, por lo que no podrá ser nominada en la última semana de eliminación, así que ya tiene asegurada su permanencia para la final.

Laura y cada vez más insoportable

Estos últimos días Laura Bozzo ha tenido unos enfrentamientos con la mexicana. pues las cámaras de la casa de los famosos captaron el momento exacto en el que Ivonne Montero rompe un regalo que le dio Natalia Alcocer a Laura Bozzo. La abogada de inmediato comenzó a reclamarle a la mexicana.

“Por qué rompes eso si me lo regalo Natalia?”, le pregunto Laura a Ivonne, pero está última solo rompió el objeto y después lo tiró a la basura. “Por qué rompes mis cosas?, yo voy a romper tus cosas entonces.” A continuación, Laura llamó a Toni, Zerboni y a Daniella para decirles lo que Ivonne había hecho. “Pasó por acá, me empujo y me rompió mis cosas en mi casa”. VER VIDEO DANDO CLICK AQUÍ