esto no fue muy bien recibido por sus compañeras Laura puso y Daniella Navarro quienes inmediatamente de saber la noticia se molestaron y las cámaras captaron estos momentos. ya que dijeron que Ivonne podría nominar a alguien directamente hasta ahora Zerboni y Toni han estado siendo muy buenos amigos con ella.

Desde hace unas semanas la peruana había tenido riñas con la mexicana, cosa que no se sabe muy bien desde cuándo exactamente ya que aparentemente había días donde ambas podían llevarse bien. incluso Salvador Zerboni y la venezolana la habían ofrecido a Ivonne hice con ellos cuando aún existían el cuarto morado y el cuarto azul.

La casa de los famosos está en su recta final y la polémica no ha podido abandonar el reality show. pues ahora la venezolana Daniella Navarro y la peruana Laura Bozzo han atacado de una forma muy despectiva a la mexicana Ivonne Montero. tras la eliminación de Natalia las cosas dentro del programa han estado muy fuertes.

Ivonne vs Laura

Estos últimos días la peruana ha tenido unos enfrentamientos con la mexicana. pues las cámaras de la casa de los famosos captaron el momento exacto en el que Ivonne Montero rompe un regalo que le dio Natalia Alcocer a Laura Bozzo. La abogada de inmediato comenzó a reclamarle a la mexicana.

“Por qué rompes eso si me lo regalo Natalia?”, le pregunto Laura a Ivonne, pero está última solo rompió el objeto y después lo tiró a la basura. “Por qué rompes mis cosas?, yo voy a romper tus cosas entonces.” A continuación, Laura llamó a Toni, Zerboni y a Daniella para decirles lo que Ivonne había hecho. “Pasó por acá, me empujo y me rompió mis cosas en mi casa”. VER VIDEO DANDO CLICK AQUÍ