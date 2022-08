Aseguran que Trump tiró por el inodoro documentos oficiales

Lo cierto es que hay una investigación abierta en contra de expresidente y que el FBI habría allanado su residencia al sureste de Florida en busca de documentos oficiales y clasificados , dijeron fuentes cercanas a la investigación al periódico The New York Times.

Usar los inodoros de la Casa Blanca

“¿Quién sabe qué eran esos papeles? Solo él y supuestamente quien lidiara con eso”, dijo a CNN este lunes la redactora del Times, Maggie Haberman, quien difundió las comprometedoras imágenes en su libro Confidence Man: The making of Donald Trump and the breaking of America.

Fuentes de la Administración Trump entregaron las fotos a la periodista, quien recuerda que varios miembros del personal de la Casa Blanca le confesaron que cuando era presidente Trump solía tirar documentos por el inodoro, incluso llegando a obstruir las tuberías. Las imágenes son elocuentes y aunque alguien podría dudar de si realmente el papel lo escribió Trump, CNN insistió en que luce como la caligrafía del expresidente.