Los sospechosos, que la policía cree que ya conocían a Rollie Bands y era su objetivo, huyeron de la escena del crimen en un vehículo cuyas características no precisó el informe del New York Post. Al menos hasta la madrugada de este martes cuando ese medio publicó el suceso, los homicidas seguían prófugos.

Solo cinco minutos después de su publicación, alrededor de las 3.30 de la tarde del viernes 22 de julio, al rapero de Florida lo mataron de un disparo en el estacionamiento del complejo de apartamentos donde vivía. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital del área, no sobrevivió, indicó el reporte del Post.

“Muchos de estos ni… saben dónde vivo en fr”, escribió el rapero en su Historia de Instagram, de acuerdo con el portal HipHopDX , citado también por el New York Post el martes 26 de julio. “Duermo en paz. Si un ni… quiere ‘smoke’, estoy en mi casa en 5 minutos”, agregó en el mensaje.

“En este momento, el tiroteo no parece aleatorio, ya que los sospechosos y la víctima posiblemente se conocen”, indicó la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough en el reporte, que no mencionó si la publicación de Rollie Bands en Instagram está directamente vinculada con el suceso.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo donde mataron al rapero de Florida debe comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough a través del número telefónico (813) 247-8200 o hacer una denuncia anónima llamando a Crime Stoppers of Tampa Bay al 1-800-873-8477.

El diario The Sun reseñó el martes que los fanáticos en Internet le rindieron homenaje al artista, a quien un usuario le escribió: “descansa en el paraíso, Rollie Bands”. Otro comentó: “Tan triste y sin sentido. Él debería seguir vivo”. Y otro seguidor tuiteó: “Envío oraciones y condolencias para su familia y amigos”.

Otro cantante cayó a tiros

Hace unos meses, el rapero estadounidense Snootie Wild fue asesinado a balazos en Houston, Texas. El fatídico incidente ocurrió el viernes 25 de febrero, de acuerdo con The New York Post. Snootie Wild, también conocido como “Yayo”, se convirtió en ese momento en el segundo rapero de Memphis en ser asesinado a tiros en los últimos meses. Pese a que el crimen ocurrió un viernes, no fue sino hasta el sábado en la noche cuando la muerte del artista fue confirmada en su página verificada de Instagram.

“¡Desaparecido en cuerpo, pero tu NOMBRE Y LEGADO vivirán para siempre! #TeamYayo4Life”, se lee en la publicación de Instagram. El rapero de Memphis fue encontrado con un disparo en el cuello en una zanja junto a una camioneta alrededor de las 2.00 de la tarde del viernes 25 de febrero por la policía de Texas, según ABC 13. “Parece que retrocedió allí (a la zanja) accidentalmente. Luego, el otro vehículo se detuvo y la gente salió del auto”, dijo un oficial de Houston al medio reseñado. “Estuvieron hablando un rato, y luego, de repente, se escucharon disparos. Solo un disparo, en realidad”, aseveró el oficial.