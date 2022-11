Donald Trump lanza advertencia a gobernador de Florida

“No sé si está corriendo. Creo que si corre, podría lastimarse mucho. Realmente creo que podría lastimarse gravemente. Creo que estaría cometiendo un error, creo que a la base no le gustaría, no creo que sea bueno para el partido”, dijo Trump a Fox News Digital en una entrevista publicada el martes. Archivado como: Donald Trump lanza advertencia a Ron DeSantis

Sin embargo, el exmandatario republicano lanzó una severa advertencia al gobernador de Florida, mencionando que no se vaya a postular a la presidencia en el año del 2024. Donald Trump dijo que si se candidatea a la Casa Blanca, DeSantis “podría hacerse mucho daño”.

“Él necesita quedarse en Florida”

De igual manera, amenazó con revelar algo de suciedad del republicano: “Cualquiera de esas cosas no es buena, tienes otras personas que posiblemente correrán, supongo. No sé si corre. Si corre, corre. Te diría cosas sobre él que no serían muy halagadoras, sé más sobre él que nadie, además de, quizás, su esposa”, dijo el expresidente sin dar más detalles.

Luego una de sus abogadas, Alina Habba, advirtió a DeSantis que se quedara en su estado: "Él necesita quedarse en Florida. Sólo quédate donde estás. Están haciendo un gran trabajo en Florida. DeSantis es DeSantis por Trump. Creo que me gusta lo que DeSantis está haciendo en Florida, pero necesita quedarse en Florida", dijo Habba en una entrevista.