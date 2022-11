Cierran los primeros centros electorales en Estados Unidos y dicen que pasó en la jornada

La vocera no entró en más detalles, pero medios locales identificaron a la mujer como Laura Kronen, quien publicó en redes sociales fotografía de su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump trató de impedir la ratificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden. Kronen publicó este martes en sus redes sociales que ella y su hijo fueron expulsados como trabajadores electorales por haber publicado que iban a “garantizar unas elecciones libres y justas”. Georgia es uno de los puntos centrales de los comicios de medio mandato ya que, junto a estados como Pensilvania y Nevada, podría decantar la balanza del Senado hacia una mayoría demócrata o una republicana. Archivado como: Centros electorales Estados Unidos

El aspirante demócrata al Senado federal por este estado, John Fetterman, acudió el lunes a los tribunales para que esos votos sean contados, pese a que algunos están sin fecha o tienen fecha incorrecta, alegando que excluirlos sería inconstitucional. Recientemente, la Corte Suprema de Pensilvania ordenó a los condados del estado que no computaran los votos por correo con fechas incorrectas o sin fecha en los sobres que los contienen. Archivado como: Centros electorales Estados Unidos

Mientras, en la costa este del país, en el condado de Mercer, en Nueva Jersey, un problema con las máquinas de votación ha hecho que este martes los electores tengan que sufragar manualmente, introduciendo la papeleta en una “ranura de emergencia” que tienen las máquinas. En Pensilvania, todavía no se sabe si se tendrán en cuenta unas 4,000 papeletas de voto por correo en los condados de Allegheny y de Filadelfia, que son algunos de los mayores distritos electorales por población del país.

Centros electorales Estados Unidos: PIDEN AMPLIAR PLAZO DE VOTO POR NICOLE

Por otro lado, organizaciones civiles pidieron este martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que extienda el plazo límite para aceptar votos por correo y verificar la identidad de quienes usaron boletas de voto provisionales hasta el lunes 14, debido al previsto impacto de la tormenta tropical Nicole en el estado. La petición está en una carta dirigida al gobernador y al secretario de Estado de Florida, Cory Byrd, por All Voting is Local Florida (AVIL), Campaign Legal Center (CLC) y otras organizaciones el mismo día que se celebran elecciones intermedias en el país.

Este miércoles está previsto que llegue a Florida con fuerza de huracán o casi la hoy tormenta tropical Nicole, que va a descargar lluvia y viento y provocar marejadas ciclónicas en una amplia zona de Florida desde las próximas horas. Según la trayectoria pronosticada, Nicole avanzará mañana sobre las islas noroccidentales de las Bahamas y tocará luego tierra en el sureste de Florida, para después cruzar el centro del estado y llegar hasta el sur del estado de Georgia. Con información de EFE, Infobae, Vive USA, Huffpost. Archivado como: Centros electorales Estados Unidos