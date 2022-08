¿Dónde azotarán las tormentas esta semana?

Otro destino que probablemente experimente amenazas de inundaciones repentinas durante los dos primeros días de esta semana es la Ciudad de Nueva York, acotó Fox Weather. “Algunos de los totales (de lluvia) se ven bastante impresionantes, especialmente en las elevaciones más altas. Podríamos acercar algunos números a dos o tres pulgadas en partes del norte de Pensilvania, en partes de Nueva Jersey, Nueva York también, y justo en Massachusetts, donde también lo necesitamos”, comentó Herrera.

Se espera que no caigan más de una a dos pulgadas de lluvia en Pensilvania y Nueva Inglaterra. La Ciudad de Nueva York, y Hartford y New London, en Connecticut, podrían registrar hasta dos pulgadas de lluvia hasta el miércoles. Eso debería poner fin a la “sequía repentina” que ha estado en el noreste durante gran parte de este verano, ya que estados como Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Maine experimentaron niveles de precipitación por debajo de la media durante todo el verano, reseñó el Daily Mail.