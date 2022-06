El famoso músico, quien fue conocido por nuevas generaciones tras el estreno de la película The Dirt en Netflix en 2019, tiene tres Rolls-Royce Ghosts y dos Rolls-Royce Wraiths. Según reportes de HotCars, el Rolls-Royce Wraith es el auto favorito de Tommy Lee y el que conduce prácticamente a diario.

De acuerdo con información de The Sun , dentro de la enorme colección de autos de Tommy Lee, se incluyen cinco Rolls-Royces valorados en $1.58 millones de dólares. También, en su poder tiene un Chevy Impala personalizado de $40,000 dólares y varios Ferraris. Esto es solo el comienzo.

Por si faltara algo más, el ex de Pamela Anderson tiene entre su colección un Fisker Karma, el cual hizo su debut en 2008 en el Auto Show de América del Norte y fue suspendido en 2012 debido a que el proveedor de la batería del automóvil se declaró en bancarrota. El cantante canadiense Justin Bieber es otra personalidad que gusta de este vehículo.

En esta lujosa colección de autos de Tommy Lee, no podían faltar varios Ferraris. Recientemente, el músico publicó un video con su Ferrari F12 Berlinetta, además de que se le ha visto conduciendo un Ferrari F8 Tributo junto con un Ferrari Testarossa antiguo. Entre los tres, tienen un costo de $750,000 dólares.

En esta colección, no podía faltar un Mercedes-Maybach, que se ha convertido en un elemento básico de Hollywood en la última década. Las Kardashians también lo tienen. Y como una joya más a la corona, está un Chevy Impala de 1968, el cual le costó únicamente 10 mil dólares, pero al que le invirtió 40 mil más para dejarlo a su gusto con asientos de cuero blanco, un sistema de sonido mejorado y un nuevo motor de rendimiento.

Residente de Los Ángeles, California, Tommy Lee se da el lujo de manejar un Audi R8, el cual, de acuerdo a una descripción general de Gear Slap, es “el automóvil que me encontré deseando conducir por las calles de Los Ángeles”. El baterista de Mötley Crüe puede vivir esta fantasía. Tiene un costo de $148 mil dólares, produce 532 caballos de fuerza y 398 lb-ft. de par.

Mötley Crüe vendió su catálogo por 150 mdd, ¿más autos para Tommy Lee?

Fue a finales del año pasado que Mötley Crüe se convirtió en otra figura musical que vendía su catálogo, luego de que Variety publicara que BMG pagó a la agrupación alrededor de 150 millones de dólares para hacer válido el trato, que incluye incluye desde su disco debut, Too fast for love (1981), hasta su placa más reciente, Saint of Los Angeles (2008), así como grabaciones en vivo y compilaciones.

“Se siente genial colaborar con nuestros nuevos socios en BMG. Su enorme historial de éxitos en el rock los hacen el perfecto hogar para continuar preservando y creciendo nuestro legado musical, asegurando que siempre estemos en la cima”, dijeron en un comunicado los miembros de Mötley Crüe (Con información de Agencia Reforma). Archivado como: La costosa colección de carros de Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe