Harry Styles está cautivando a todo el mundo

El cantante nos impacta con su faceta como actor y tiene dos películas a estrenarse

En octubre, se estrenará My Policeman, donde dará vida a un policía con un romance gay

Harry Styles ha logrado desprenderse de su imagen como ‘ex integrante de One Direction’ y ahora con su carrera en solitario prueba que es mucho más que el ‘niño bonito’ de una boy band, pues con tres discos de estudio como solista ha causado furor en todos su seguidores y ahora desde hace tiempo también muestra sus dotes como actor.

Cuando el ojiazul decidió incursionar en el cine, lo hizo en una película de ‘Oscar’, llamada Dunkerque, de la que si bien no era el protagonista, sí acaparó la atención de todos al ver que no lo hacía mal para ser cantante… después tuvo una aparición especial en ‘Eternals’ con un cameo del que próximamente veremos más con un personaje establecido…

Harry Styles impacta con sus dotes de actor

Ahora, en la segunda mitad de 2022, Harry Styles cautivará con dos nuevas películas: ‘My Policeman‘ y ‘Don’t Worry Darling’, dramas de época que sin duda tienen expectantes a todos sus seguidores y no seguidores del ex integrante de One Direction, cuya imagen es ‘gay friendly’ y ahora lo demuestra en su faceta actoral.

Este miércoles, se estrenó el primer avance de la película ‘My Policeman’ en la que el cantante de ‘As It Was’, llegará primero a los cines en octubre y un mes después a Amazon Prime, con un polémico filme basado en una novela que narra el romance de un policía con otro hombre, pero aún estando casado con una mujer.