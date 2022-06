De acuerdo con los detalles que se han revelado, informaron que un sujeto en solitario ingresó al bar “The London Pub” -situado en el centro del área metropolitana- y sacó de una bolsa un arma, con la cual comenzó a herir a los consumidores del lugar y después se extendió a un establecimiento vecino. Testigos, afirman que el ataque fue perpetuado por un sospechoso, quien ya fue detenido por las autoridades, indicó New York Post.

Los primeros reportes indican que el sujeto ya fue aprehendido por las autoridades, tras el fatal ataque ocurrido en esta madrugada de sábado, y testigos afirman cómo inició el ataque. El tirador, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, se trata de un ciudadano noruego con ascendencia iraní, de 42 años. Por las circunstancias, la policía está catalogando este hecho como un acto terrorista, informó New York Post.

Tiroteo bar Noruega: ¿Se conoce el motivo del tiroteo?

i bien el motivo no estaba claro, los organizadores del Orgullo de Oslo cancelaron un desfile que estaba programado para el sábado como punto culminante de un festival de una semana. Uno de los tiroteos ocurrió afuera del London Pub, un bar popular entre la comunidad LGBTQ de la ciudad, solo unas horas antes de que comenzara el desfile, indicó The Associated Press. A través del Facebook del concurrido bar, se confirmó la tragedia.

“El tiroteo de esta noche es absolutamente horrible y de pura maldad. Nuestros pensamientos van a las víctimas, heridos y familiares. Todos los empleados en London Pub están a salvo y físicamente ilesos. Cuídense los unos a los otros durante estos momentos”, declaró la página oficial del lugar donde ocurrió la tragedia. Archivado como: Tiroteo bar Noruega