Tiroteo en Houston: dos muertos y dos heridos por balacera en vecindario

Dos hombres han muerto y otros dos permanecen heridos después de que una pelea entre dos grupos culminara en un tiroteo en el interior de una casa ubicada en el sureste de Houston, confirmó la policía local al medio Click 2 Houston. Los oficiales habían respondido a los reportes sobre un tiroteo ocurrido en el bloque 4200 de Madden Lane, cerca de Leitrim Way, alrededor de la 1.30 de la madrugada.

Las identidades de las víctimas no habían sido precisadas por las autoridades en la mañana del sábado. Se cree que los dos grupos que protagonizaron la discusión y el posterior tiroteo en ese vecindario de Houston ya se conocían, pero aún se desconoce cuál fue el motivo que originó el enfrentamiento. La investigación sigue en curso.

Noche violenta

Por otra parte, las autoridades confirmaron un saldo mortal en otros dos tiroteos registrados durante la noche del miércoles. En medio de una oleada de violencia en el país, las autoridades policiales confirmaron que se habían ejecutado dos tiroteos y que ambos habían resultado con víctimas mortales. El primero de ellos en Hollywood, California, y el segundo en Montgomery, Alabama.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que aproximadamente a las 7.00 de la noche del miércoles cerca del Hotel W, ubicado en la intersección de Selma Avenue y Argyle Avenue, en Hollywood, un hombre sacó su arma y comenzó a disparar. Según las autoridades no se trataba de un tiroteo masivo, sino de una disputa entre dos sujetos que terminó mal. El hombre habría sacado su arma en plena calle y disparado varias veces a su víctima. Mientras tanto, agentes del Departamento de Policía de Montgomery, en Alabama, encontraron en la cuadra 2800 de Cherry Street a un joven menor de edad quien tenía una grave herida de bala, pues ponía en riesgo su vida, y a una mujer adulta, también con una herida de bala, pero que no amenazaba su vida. Ambos fueron trasladados a un hospital de la localidad en un vehículo particular y el jovencito murió más tarde.