El fallo de la Corte Suprema contra el aborto en EEUU ha desatado una polémica global.

Las clínicas ya han comenzado a suspender las interrupciones de embarazos que muchas pacientes tenían programadas.

Diversas protestas han surgido en todo el país debido al histórico fallo de las autoridades judiciales.

Muchas pacientes amanecen este sábado en una situación confusa al no saber qué hacer ahora que las clínicas han comenzado a suspender los procedimientos quirúrgicos de interrupciones de embarazos tras el fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos emitido el viernes en contra del aborto.

La agencia de noticias AP reseñó que las prohibiciones al aborto que se establecieron en algunos estados en caso de que se anulara el fallo Roe vs. Wade entraron en vigor de manera automática ayer viernes, mientras que las clínicas en estados como Alabama, Texas y Virginia Occidental dejaron de realizar abortos por temor a ser procesadas judicialmente, haciendo que las pacientes se fueran de sus instalaciones con lágrimas en los ojos.

Pacientes salen llorando de las clínicas tras negarles el aborto

“Algunas pacientes se derrumbaron y no podían hablar entre sus sollozos”, expresó Katie Quinonez, directora ejecutiva de la única clínica donde se practica el aborto en Virginia Occidental, cuyo personal se dedicó a llamar a decenas de pacientes para cancelar sus citas. “Algunas pacientes estaban atónitas y no sabían qué decir. Otras no entendían lo que ocurría”.

Estados Unidos se vio convulsionado por la ira, la alegría, el miedo y la confusión después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe vs. Wade. La división en el país sobre el derecho a la interrupción del embarazo se hizo patente: los partidarios del derecho al aborto lo calificaron como un día oscuro en la historia, mientras que los opositores al aborto describieron el fallo como la respuesta a sus plegarias, expuso el reporte textual de AP.