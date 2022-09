Reportan tiroteo en Kennywood Park que deja múltiples heridos

Dentro del parque Kennywood fue recuperada una pistola. Sin embargo, la policía dijo que las computadoras y detectores de metales para entrar al parque estaban funcionando, así que aún no tiene claro cómo fue que lograron burlar la seguridad e introducir el arma dentro del parque.

Cientos de personas corriendo desesperadas

Un testigo dijo que habían escuchad dos o tres disparos cerca de la entrada. “Nos vamos del túnel”, comentó a KDKA-TV. “No sabíamos que había un tiroteo en este momento, y vimos como 100 personas, un montón de gente corriendo“. De hecho, la policía local dijo que es posible que hubiera otras personas con herida leves debido al pisoteo de la gente que intentaba salir del lugar desesperadamente.

La mujer, que no quiso ser identificada, dijo que el sábado estaba realmente concurrido el festival y que ella y sus cuatro hijos estaban ahí cuando se produjeron los disparos, pues suelen ir al Phantom Fright Nights cada año. “Escuchas estas historias y piensas que no puedes ser tú”, comentó. “Lo escuchas pero no te das cuenta de que podrías ser tú hasta que estás dentro”.