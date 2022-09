No tener una identificación a menudo representa un obstáculo para los inmigrantes, pero con esta nueva medida podrán “obtener más fácilmente permisos de salud locales, lo que respalda una mejor inclusión económica y oportunidades “, detalló el gobernador Newsom.

No solo se trata del acceso a la salud, sino también de acceso a la educación, a la cultura, y a otras oportunidades al igual que el resto de los residentes. “Los estudiantes inmigrantes tendrán un mejor acceso a la matrícula estatal en los colegios y universidades públicas”, dijo.

Identificación para todos

Hace nueve años, el estado de California aprobó las licencias de conducir para personas indocumentadas, lo que para muchos significó un alivio pues tendrían en sus manos alguna forma de identificación, pero no resultó un solución del todo porque ¿qué harían aquellos inmigrantes indocumentados que no tienen vehículo o no saben manejar?

Actualmente cerca de dos millones de inmigrantes viven en California sin una identificación oficial. Ahora con la ley de “identificaciones de California para todos” podrán finalmente tener un documento oficial que les identifique. California otorgará tarjetas de ID a inmigrantes indocumentados.