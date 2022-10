Tiroteo en club nocturno de Orlando deja al menos seis personas heridas

La oficina del sheriff del condado de Orange detalló que la investigación aún es muy temprana y no se ha compartido más información en este momento. Y se le hace una invitación a cualquiera que tenga información que llame a Crimeline .

Según detalla el portal noticioso Wesh 2 , la oficina del sheriff del condado de Orange está investigando un tiroteo nocturno que hirió a seis personas en un club nocturno en Crystal Clear Lane. Según OCSO, el tiroteo ocurrió alrededor de las 2 a.m.

Esta semana se registró también otro tiroteo en Saint Louis

Recientemente se registró también un impactante tiroteo en Saint Louis, Misuri. Un ex alumno armado irrumpió el lunes 24 de octubre en una secundaria gritando: “¡Todos ustedes van a morir!”, antes de matar a balazos a una maestra y una adolescente, y de herir a otras seis personas, según la Agencia The Associated Press.

El atacante falleció posteriormente en un tiroteo con la policía. El ataque perpetrado poco después de las 9 de la mañana en la Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas obligó a los estudiantes a colocar barricadas en las puertas, apiñarse en las esquinas de las aulas, saltar por las ventanas y alejarse corriendo del edificio en busca de un lugar seguro.