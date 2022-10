Sorprendida por el ataque a Pelosi

Inti González aseguró que el ver en las noticias el ataque al esposo de Nancy Pelosi la sorprendió mucho, pues ‘no había’ señalas de que David DePape fuera hacer eso. “Yo quiero a mi padre. Realmente trató de ser una buena persona, pero el monstruo en él siempre fue demasiado fuerte.”

“Este ataque al esposo de Nancy Pelosi me sorprendió, aunque no mucho considerando el tipo de abuso extremo que nos había infligido a mí ya mis hermanos. No lo vi venir y no había señales de la posibilidad de su parte”, confesó la hija del atacante de Pelosi.