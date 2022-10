“La tormenta perfecta para un tirador masivo”

En la carta, escrita en un cuaderno, Harris se describe a sí mismo como un solitario y detalla su deseo de llevar a cabo el tiroteo, apuntó el Daily Mail. “No tengo amigos; no tengo familia. Nunca he tenido novia. Nunca he tenido vida social”, comenzó lamentándose.

“He sido un solitario solitario toda mi vida. Esta fue la tormenta perfecta para un tirador masivo“, apuntó Harris en la escalofriante carta, pero eso no fue todo porque la policía también pudo encontrar una nota con una lista de tiradores escolares en Estados Unidos.