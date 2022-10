Rusia notifica a Estados Unidos sobre plan de ejercicio nuclear anual

Aunque estas notificaciones son rutinarias según las condiciones del Nuevo START, para que los ejercicios no se confundan con hostilidades reales, ésta se produce cuando el conflicto en Ucrania se ha intensificado, y en un momento en el que los contactos diplomáticos entre ambas partes se han reducido drásticamente.

El gobierno de Estados Unidos dijo este martes 26 de octubre, que Rusia ha notificado su intención de realizar ejercicios de rutina de sus fuerzas nucleares, en medio de las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania , según la Agencia The Associated Press.

El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, también dijo que la notificación era “importante” aun cuando “Rusia participa en una agresión no provocada y en una retórica nuclear imprudente”, según detalla The Associated Press.

“Estas medidas de notificación garantizan que no nos tomen por sorpresa y reducen los riesgos de una percepción errónea”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Esto ante la incertidumbre que se vive en la guerra entre Ucrania y Rusia.