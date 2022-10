Orlando Harris provocó un tiroteo está mañana

Aseguran que era un ex alumno de la preparatoria

Revelan los nombres de las víctimas del tiroteo

Víctimas tiroteo ST Louis: Un hombre armado de 20 años abrió fuego dentro de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas en St. Louis, Missouri, a las 9 a.m. antes de ser asesinado a tiros por la policía. Había siete guardias armados en la escuela que afirman que las puertas estaban cerradas.

Uno dijo que lo vieron tratando de entrar por una puerta cerrada con llave y que les “compró tiempo”. Aseguran que el tirador rompió una ventana y entro por ahí. El tiroteo se produce exactamente cinco meses después del tiroteo en la escuela Uvalde en Texas.

Logran identificar al tirador

El tirador, descrito como un hombre de 19 años llamado Orlando Harris, irrumpió en la Escuela Preparatoria Central de Artes Visuales y Escénicas poco después de las 9 a.m. del lunes y gritó: “Todos van a morir”. La policía lo mató a tiros dentro de la escuela, luego de que este hiriera a más personas.

La policía y cadenas televisivas en el sitio informaron que entre los seis heridos había una persona que sufrió un paro cardíaco, y que los demás sufrieron heridas de bala o de metralla. No se dieron a conocer más detalles sobre los lesionados, de acuerdo con The Associated Press. ARCHIVADO DE: Víctimas tiroteo ST Louis