Reportar tirador activo en Universidad de Oklahoma

En pleno viernes santo ocurrieron varias tragedias en Estados Unidos y México, mientras en el país hispano se deberían de estar descansando las vacaciones o conmomorando el viernes santo, pero no pudo ser del todo así.

Desactivan alertas

Luego de realizar recorridos por la zona, la Universidad de Oklahoma desactivó la alerta emitida la pasada noche, por la presunta presencia de un tirador activo. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la institución señaló que se realizó una búsqueda exhaustiva en las instalaciones, pero no se encontró ninguna amenaza.

"Después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró ninguna amenaza. No hay amenaza para el campus. La alerta ha sido cancelada", señaló. No se ha dado más información acerca del supuesto tirador activo que se registró.