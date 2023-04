El despido de Adamari López, se dio a conocer recientemente y todo parece indicar que la presentadora no estaba “al tanto” de la situación que ocurrió, puesto que horas antes de hacerse oficial su salida, estaba promocionando el nuevo horario de su programa y prometió que estaría presente.

¿CONTARÁ LOS SECRETOS DE TELEMUNDO? Luego de darse a conocer la salida de la presentadora puertorriqueña Adamari López de la cadena Telemundo, resurgieron dos videos donde la también actriz no dudó en “amenazar” y causó que las alertas surgieran ante la sospecha que “contará todo sobre Telemundo”.

“Preparen la lengua que voy a dar de que hablar y bastante. Así que al pendiente”, destacó la exconductora de ‘Hoy Día’, pero antes de eso no dudó en cuestionar si “¿están listos?”, haciendo una clara referencia al video que compartió en TikTok. Poco después, los comentarios refiriéndose a su salida no dudaron en aparecer.

Pero, no fue el único video donde “advirtió” lo que está a punto de suceder y lo dispuesta que está de “dar de que hablar”. Ella, señaló que está a poco tiempo de que suceda, por lo que las personas deben estar al pendiente de los hechos que ocurran. El video, que fue tomado en su hogar y cerca de la piscina, logró causar diversión a sus seguidores.

“Y ya están hablando, pues dicen que ya la botaron de Telemundo. Como sea, ellos se lo pierden. Ella es la estrella del programa y ahora se les va a caer”, “Mi bella Adamari, ya estoy preparada y ansiosa por saber el chisme”, “Cuenta, cuenta, ya estoy con cafecito y acomodadita”, “Espero que otro canal te contrate y cuentes todo lo de Telemundo”, “Ya estoy preparada para saber qué pasó y por qué no estás en Telemundo”, señalaron los internautas.

A través de redes sociales, señalaron que el video estaba dedicado a la televisora de Telemundo. Varios de los internautas, no dudaron en señalar que se trata de su salida y que ella es la estrella del programa. Al igual, señalaron que ya se encuentran listos para conocer todos los detalles de ese “chisme”. Además, le recomendaron que se vaya a otro canal.

Adamari López secretos Telemundo: ¿Cómo anunció su salida?

Las redes sociales tomaron un punto relevante en la carrera de Adamari López, por lo que no dudó en agradecer a la audiencia que la haya apoyado tantos años y sobre todo, que la acompañaron en los momentos más importantes de su vida. Por ello, cuando se dio a conocer su salida, sus seguidores externaron su cariño. Archivado como: Adamari López secretos Telemundo

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ (…) De este modo, llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos años”, señaló Adamari López en su despedida de Telemundo y citó Infobae. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ